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COVID-19 в РФ: Медики за сутки зафиксировали более двух тысяч случаев заражения

COVID-19 в РФ: Медики за сутки зафиксировали более двух тысяч случаев заражения
13:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

В РФ наблюдается очень большая волна распространением коронавируса, медики за сутки зарегистрировали более 2000 случаев заражения.

За сутки в РФ зарегистрировано 2184 новых случаев коронавируса; таким образом, общее количество заболевших возросло до 15 733 человек.

На утро 12 апреля такие данные были обнародованы на портале стопкоронавирус.рф. 

Кроме того, по данным портала, в оккупированном РФ Крыму зафиксировали два новых случая коронавируса. Итого на полуострове, включая Севастополь, выявлены 37 больных COVID-19.

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За последние сутки новые случаи регистрировались в 51 регионе, больше всего в Москве - 1306. В Подмосковье плюс 278 инфицированных, в Петербурге - 69, в Мурманской области - 61, в Нижегородской - 42.

Число жертв вируса достигло 130 по всей стране. За сутки скончались 24 человека, из них 14 смертей в Москве, 4 - в Московской области. За тот же период выздоровели 241 человек, таким образом число поправившихся - 1277 человек.

Напомним:

По состоянию на утро 12 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 780 тысяч 713 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались  108 837 человек.

В Украине зафиксировано уже 2777 случая заболевания COVID-19, из них 83 – летальных.

89 украинцев выздоровели после COVID-19.

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Россия, РФ, Коронавирус, Covid-19.
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