Не поддавайтесь страху из-за COVID-19: Папа Римский обратился к людям

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в мире, Папа Римский призвал людей не "паниковать" из-за вируса.

Папа Римский Франциск во время трансляции закрытой службы в базилике Святого Петра призвал людей не поддаваться страху из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает ВВС.

"Папа Франциск попросил людей не поддаваться страху из-за коронавируса, призвав их стать посланниками жизни во время смерти", - говорится в сообщении.

Лидер Римско-католической церкви выступал на пасхальном богослужении в субботу вечером в почти пустой базилике Святого Петра. По всему миру верующие могли наблюдать прямую трансляцию службы.

Премьер-министр страны Джузеппе Конте похвалил понтифика за его "жест ответственности" при праздновании Пасхи без прихожан.

Празднование Пасхи проходит под глобальными ограничениями. В Италии в частности все еще действуют меры по сдерживанию коронавируса, от которого в стране погибло около 20 тысяч людей.

Напомним:

По состоянию на утро 12 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 780 тысяч 713 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 108 837 человек.

В Украине зафиксировано уже 2777 случая заболевания COVID-19, из них 83 – летальных.

89 украинцев выздоровели после COVID-19.