Скачать
Понедельник, 13.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Криклий считает, что в Украине после карантина произойдет рост экономики
Криклий считает, что в Украине после карантина произойдет рост экономики
Главные события недели: мировая пандемия, карантин в Украине, дело против Черновол и другое
Главные события недели
Игрок Динамо рассказал о тренировках на карантине
Игрок Динамо рассказал о тренировках на карантине
Рецепт дня: Яичный ролл (на завтрак)
Рецепт дня: Яичный ролл (на завтрак)

В российском доме престарелых 87 человек заразились коронавирусом

В российском доме престарелых 87 человек заразились коронавирусом
05:26 Сегодня Телеграф УНИАН

В российском доме престарелых почти 90 человек заболели коронавирусом COVID-19.

В России в доме-интернате для престарелых и людей с инвалидностью города Вязьма обнаружили коронавирус у нескольких десятков людей, среди инфицированных и персонал, и подопечные.

Как сообщает "Настоящее время", об этом рассказала заместитель губернатора Смоленской области Полина Хомайко во время экстренного заседания. Она отметила, что тест одного человека дал положительный результат, тест еще 86 человек показал условно-положительный результат, им проведут повторное тестирование.

Всего, по ее данным, анализы сдали 306 человек. По словам Хомайко, подопечных интерната разделили на две группы: людей с отрицательным результатом теста и тех, у кого есть подозрение на COVID-19. 

COVID-19 в РФ: Медики за сутки зафиксировали более двух тысяч случаев заражения

"Часть сотрудников находятся в режиме самоизоляции на дому, к ним выезжали профильные специалисты для забора анализов. Круг лиц, с которыми могли контактировать работники учреждения, достаточно широк. Определен перечень организаций, с которыми сотрудничал дом-интернат, с их руководством проведена соответствующая разъяснительная работа, персонал данных учреждений будет придерживаться режима самоизоляции, также у них будут взяты анализы на COVID-19", – рассказала она.

Всего в России за прошедшие сутки официально выявили 2186 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 52 регионах. Таким образом, общее число заболевших возросло до 15770 человек. Умерли за прошедшие сутки 24 человека. Всего с начала распространения коронавируса в России умерли 130 человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, РФ, Вирус, Пандемия, Коронавирус, COVID-2020, Вязьма.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Порошенко о деле Черновол: ГБР врет
02 Выберите картинку и узнайте, какая травма детства влияет на Вашу жизнь
03 Обновленный Госбюджет: предельный дефицит возрастет более, чем втрое
04 В Беларуси футболист застрял в рекламном щите (Видео)
05 Криклий назвал главный недостаток руководства "Укрзализныци"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На США надвигаются разрушительные торнадо
На США надвигаются разрушительные торнадо
Порошенко о деле Черновол: ГБР врет
Порошенко о деле Черновол: ГБР врет
Количество жертв COVID-19 во Франции превысило 14 тыс
Количество жертв COVID-19 во Франции превысило 14 тыс
Великий Понедельник 2020: что запрещено делать в этот день
Великий Понедельник 2020: что запрещено делать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь