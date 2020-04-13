В российском доме престарелых 87 человек заразились коронавирусом

В российском доме престарелых почти 90 человек заболели коронавирусом COVID-19.

В России в доме-интернате для престарелых и людей с инвалидностью города Вязьма обнаружили коронавирус у нескольких десятков людей, среди инфицированных и персонал, и подопечные.

Как сообщает "Настоящее время", об этом рассказала заместитель губернатора Смоленской области Полина Хомайко во время экстренного заседания. Она отметила, что тест одного человека дал положительный результат, тест еще 86 человек показал условно-положительный результат, им проведут повторное тестирование.

Всего, по ее данным, анализы сдали 306 человек. По словам Хомайко, подопечных интерната разделили на две группы: людей с отрицательным результатом теста и тех, у кого есть подозрение на COVID-19.

"Часть сотрудников находятся в режиме самоизоляции на дому, к ним выезжали профильные специалисты для забора анализов. Круг лиц, с которыми могли контактировать работники учреждения, достаточно широк. Определен перечень организаций, с которыми сотрудничал дом-интернат, с их руководством проведена соответствующая разъяснительная работа, персонал данных учреждений будет придерживаться режима самоизоляции, также у них будут взяты анализы на COVID-19", – рассказала она.

Всего в России за прошедшие сутки официально выявили 2186 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 52 регионах. Таким образом, общее число заболевших возросло до 15770 человек. Умерли за прошедшие сутки 24 человека. Всего с начала распространения коронавируса в России умерли 130 человек.