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COVID-19: Россия не просила помощи в НАТО

COVID-19: Россия не просила помощи в НАТО
16:26 Сегодня Телеграф Укринформ

По словам генерального секретаря НАТО, Россия не обращалась за помощью в борьбе с коронавирусом в Альянс.

Российская Федерация, как и другие страны мира, страдает от глобальной пандемии коронавируса, но она не обращалась к НАТО за помощью в борьбе с COVID-19, поэтому Альянс сейчас концентрирует внимание на оказании поддержки союзничающим странам.

Об этом во вторник во время онлайн пресс-конференции накануне виртуальной встречи министров обороны стран НАТО, которая должна состояться завтра, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

"Глобальный кризис. Страны по всему миру поражены, это общий вызов, который мы должны решать вместе. Я приветствую усилия стран по всему миру, включая союзников по НАТО, чтобы мобилизовать ресурсы для такого глобального ответа, включая работу с ВОЗ, которая организует и координирует международные усилия. Пока не было запросов о помощи от России, поэтому мы сейчас фокусируемся на том, каким образом координировать и мобилизовать поддержку для союзников по НАТО", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос журналистов, собирается ли НАТО или какая-то из стран-союзниц помочь России в борьбе с коронавирусом.

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Министры иностранных дел стран НАТО во время телеконференции две недели тому назад, поручили верховному главнокомандующему ОВС НАТО в Европе американскому генералу Тоду Волтерсу (Tod Daniel Wolters) координацию усилий стран-союзниц в борьбе с пандемией, в том числе с использование военной инфраструктуры для помощи гражданским организациям в сдерживании инфекции, в предоставлении возможностей стратегических авиаперевозок и медицинской эвакуации.

В общем к ЕКЦ НАТО (Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы) за помощью в борьбе с коронавирусом с начала пандемии обратились пять стран-союзниц: Северная Македония, Албания, Италия, Испания и Черногория, а также пять стран-партнеров – Украина, Грузия, Молдова, Босния и Герцеговина и Колумбия.

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НАТО, Россия, РФ, Йенс Столтенберг, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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