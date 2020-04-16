Эпидемия в Беларуси: Медики зафиксировали более четырех тыс случаев заражения

В связи с распространением коронавируса в Беларуси медики зафиксировали более 4 тыс случаев заболевания на COVID-19.

По состоянию на 16 апреля в Беларуси зарегистрировали 4204 инфицированных коронавирусом, 65 граждан ждут на аппараты искусственной вентиляции легких, а умерло 40 человек.

Об этом говорится в утреннем отчете министерства здравоохранения Беларуси.

При этом тамошние медики провели более 81 тысячу тестов на COVID-19. Коронавирус обнаружили у 116 детей, у всех – легкая форма.

Как сообщалось ранее, Лукашенко объяснил, почему не будет вводить ограничительные меры для нераспространения коронавируса внутри страны.

Напомним:

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На утро 16 апреля в мире зафиксировано более 2 млн случаев COVID-19, более 130 000 человек умерли, более полумиллиона человек выздоровели.

В Украине зафиксирован 4161 случай заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 397 новых случаев.