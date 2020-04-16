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Власти Японии планируют ввести чрезвычайное положение по всей стране

Власти Японии планируют ввести чрезвычайное положение по всей стране
12:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Власти Японии планирует ввести чрезвычайное положение по всей стране в связи с увеличением количества выявленных случаев заражения коронавирусом.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ из-за ситуации с коронавирусом планирует расширить режим чрезвычайного положения на всю страну, сообщает издание Nikkei Asian Review.

В скором времени Абэ обратится к коллегии экспертов по вирусологии, чтобы они рекомендовали ввести режим ЧП во всех 47 префектурах до 6 мая. Окончательное решение о чрезвычайном положении будет принимать команда правительства по борьбе с коронавирусом.

При режиме ЧП будут закрыты рестораны, караоке, залы игровых автоматов, рекреационные зоны. Продовольственные магазины, банки, больницы и другие общественно важные предприятия продолжат работу.

Ранее Абэ в официальном порядке утвердил до 6 мая режим чрезвычайного положения в семи префектурах Японии, включая Токио.

В настоящее время в Японии зафиксировано более 8,6 тыс. случаев коронавируса, скончались 178 человек.

В мире по состоянию на утро 16 апреля число инфицированных коронавирусом превысило 2 млн, умерли уже более 130 тыс.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Все по теме:

Япония, Чрезвычайное положение, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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