Коронавирус в Украине и мире: что известно на 16 апреля

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.
На утро 16 апреля в мире зафиксировано более 2 млн случаев COVID-19, более 130 000 человек умерли, более полумиллиона человек выздоровели.
В Украине зафиксирован 4161 случай заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 397 новых случаев.
Важно:
в Украине подтверждены 4161 случай заражения коронавирусом;
умерли от инфекции 116 украинцев;
Минздрав готовится к новой вспышке болезни и закупает аппараты ИВЛ;
в регионах появились карантинные зоны;
Кабмин закрыл еще 10 КПП на границе;
Зеленский предупреждает о провокациях на Пасху;
в ВОЗ заявили, что пик пандемии в мире еще не достигнут.
11:02 Около 700 моряков с французского авианосца "Шарль де Голль" – с положительными результатами на коронавирус. Из этого количества 31 госпитализирован с COVID-19. По данным Минобороны страны, проверены на вирус 1767 моряков.
10:24 Власти Грузии решили не закрывать храмы в праздник православной Пасхи 19 апреля, гарантировав соблюдение всех мер безопасности. В крупных храмах между людьми будет соблюдена как минимум двухметровая дистанция, а в мелких церковная служба будет проходить без прихожан только с участием духовных лиц и церковных служителей (DW).
10:11 Трамп заявляет, что пик вспышки коронавируса в США уже пройден: "Битва продолжается, но данные свидетельствуют о том, что страна прошла пик новых случаев".
10:02 По состоянию на утро 16 апреля, в ВСУ зарегистрировано 28 случаев заболевания COVID-19, один - летальный, один - выздоровевший. Об этом сообщает Командование медсил.
Коронавирус: брифинг Минздрава
В Украине COVID-19 заболели 788 медработников (из 4161 всего по стране). Больше всего зафиксировано случаев в Черновицкой области - 126 медиков. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
Из 397 украинцев, у которых за сутки подтвержден COVID-19, - 29 детей и 104 медработника. Госпитализировано 87 человек, из них трое детей и 12 медиков. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
Министерство здравоохранения возобновит отправку украинцев на лечение за рубеж после снятия принимающей стороной ограничений, наложенных из-за карантина, но комиссия по отправке на лечение за рубеж продолжает работу.
Министерство здравоохранения сформировало запас лекарственных средств, которые могут быть применены для лечения COVID-19.
По состоянию на 9 утра 16 апреля в Украине зафиксировали 4161 случаев заражения коронавирусом, 116 человек умерли, 186 больных COVID-19 выздоровели. За последние сутки выявлено 397 новых случаев заражения. Это наивысший показатель с начала эпидемии в Украине.
Всего в Украине на утро четверга коронавирусная болезнь обнаружена:
07:56 Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти заявил, что массовые мероприятия в городе будут запрещены до 2021 года.
07:50 ВОЗ: Употребление алкоголя во время пандемии повышает риски заражения коронавирусом, а также может привести к осложнениям течения болезни COVID-19.
Отмечается, что интенсивное употребление алкоголя увеличивает риск острого респираторного дистресс-синдрома (ARDS), одного из самых тяжелых осложнений COVID-19.
07:50 Беременные женщины не более восприимчивы к коронавирусной инфекции COVID-19, чем другие люди, однако в случае заражения им нужно самоизолироваться и связаться с семейным врачом, сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава.
07:48 На данный момент начаты клинические испытания трех вакцин от COVID-19, еще более 70 – находятся в разработке. Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, говорится в сообщении ВОЗ в микроблоге Twitter.
07:47 На утро 16 апреля в мире зафиксировали 2 084 744 заражений коронавирусом SARS-CoV-2, 134 685 человек умерли, 515 475 пациентов вылечились от COVID-19.
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Как долго остается коронавирус на разных поверхностях
В Украине существенно ужесточены ограничения карантина из-за коронавируса
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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.
Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.
28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.
13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.
Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.
Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:
Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;
Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;
Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;
Как можно чаще проветривайте помещение;
По возможности избегайте мест массового скопления людей.
Как предотвратить распространение инфекции:
Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)
Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;
Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.