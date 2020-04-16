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Четверг, 16.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
​Коронавирус в Украине: за сутки выявили 397 новых случаев COVID-19
​Коронавирус в Украине: за сутки выявили 397 новых случаев COVID-19
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Коронавирус в Украине и мире: что известно на 16 апреля

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Коронавирус в Украине и мире: что известно на 16 апреля
11:12 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире. 

На утро 16 апреля в мире зафиксировано более 2 млн случаев COVID-19, более 130 000 человек умерли, более полумиллиона человек выздоровели.

В Украине зафиксирован 4161 случай заражения коронавирусной инфекцией Covid-19.  Из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 397 новых случаев.

Важно:

в Украине подтверждены 4161 случай заражения коронавирусом;

умерли от инфекции 116 украинцев;

Минздрав готовится к новой вспышке болезни и закупает аппараты ИВЛ;

в регионах появились карантинные зоны;

Кабмин закрыл еще 10 КПП на границе;

Зеленский предупреждает о провокациях на Пасху;

в ВОЗ заявили, что пик пандемии в мире еще не достигнут.

 

11:02 Около 700 моряков с французского авианосца "Шарль де Голль" – с положительными результатами на коронавирус. Из этого количества 31 госпитализирован с COVID-19. По данным Минобороны страны, проверены на вирус 1767 моряков.

10:24 Власти Грузии решили не закрывать храмы в праздник православной Пасхи 19 апреля, гарантировав соблюдение всех мер безопасности. В крупных храмах между людьми будет соблюдена как минимум двухметровая дистанция, а в мелких церковная служба будет проходить без прихожан только с участием духовных лиц и церковных служителей (DW).

10:11 Трамп заявляет, что пик вспышки коронавируса в США уже пройден: "Битва продолжается, но данные свидетельствуют о том, что страна прошла пик новых случаев".

10:02 По состоянию на утро 16 апреля, в ВСУ зарегистрировано 28 случаев заболевания COVID-19, один - летальный, один - выздоровевший. Об этом сообщает Командование медсил.

Коронавирус: брифинг Минздрава

В Украине COVID-19 заболели 788 медработников (из 4161 всего по стране). Больше всего зафиксировано случаев в Черновицкой области - 126 медиков. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Из 397 украинцев, у которых за сутки подтвержден COVID-19, - 29 детей и 104 медработника. Госпитализировано 87 человек, из них трое детей и 12 медиков. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Министерство здравоохранения возобновит отправку украинцев на лечение за рубеж после снятия принимающей стороной ограничений, наложенных из-за карантина, но комиссия по отправке на лечение за рубеж продолжает работу.

Министерство здравоохранения сформировало запас лекарственных средств, которые могут быть применены для лечения COVID-19.

По состоянию на 9 утра 16 апреля в Украине зафиксировали 4161 случаев заражения коронавирусом, 116 человек умерли, 186 больных COVID-19 выздоровели. За последние сутки выявлено 397 новых случаев заражения. Это наивысший показатель с начала эпидемии в Украине.

Всего в Украине на утро четверга коронавирусная болезнь обнаружена:

  • В Винницкой области – 279 случай, в том числе за минувшие сутки 38 новых случаев заболевания;
  • Волынская область - 109 случаев, из них 9 за сутки;
  • Днепропетровская область - 78 случая, из них 4 за сутки;
  • Донецкая область - 12 случаев, за минувшие сутки новых случаев нет;
  • Житомирская область - 162 случая, из них 32 за сутки;
  • Закарпатская область - 116 случаев, из них 6 за сутки;
  • Запорожская область - 115 случаев, из них 16 за сутки;
  • Ивано-Франковская область - 401 случая, из них 45 за сутки;
  • г.Киев - 644 случая, из них 32 за сутки;
  • Киевская область - 234 случая, из них 4 за сутки;
  • Кировоградская область - 198 случаев, из них 6 за сутки;
  • Львовская область - 166 случаев, из них 14 за сутки;
  • Луганская область - 4 случая заболевания, за минувшие сутки новых нет;
  • Николаевская область - 22 случая, из них 8 за сутки;
  • Одесская область - 73 случая, из них 3 за сутки;
  • Полтавская область - 27 случаев заболевания, за минувшие сутки новых нет;
  • Ровенская область - 204 случая, из них 31 за сутки;
  • Сумская область - 80 случаев, из них 3 за сутки;
  • Тернопольская область - 333 случая, из них 46 за сутки;
  • Харьковская область - 40 случаев, из них 15 за сутки;
  • Херсонская область - 44 случая, из них 3 за сутки;
  • Хмельницкая область - 37 случаев, из них 3 за сутки;
  • Черкасская область - 100 случаев, из них 5 за сутки;
  • Черновицкая область - 662 случая, из них 73 за сутки;
  • Черниговская область - 11 случаев, из них 1 за сутки.

07:56 Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти заявил, что массовые мероприятия в городе будут запрещены до 2021 года.

07:50 ВОЗ: Употребление алкоголя во время пандемии повышает риски заражения коронавирусом, а также может привести к осложнениям течения болезни COVID-19.

Отмечается, что интенсивное употребление алкоголя увеличивает риск острого респираторного дистресс-синдрома (ARDS), одного из самых тяжелых осложнений COVID-19.

07:50 Беременные женщины не более восприимчивы к коронавирусной инфекции COVID-19, чем другие люди, однако в случае заражения им нужно самоизолироваться и связаться с семейным врачом, сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава.

Карта коронавируса в Украине и мире 16 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

07:48 На данный момент начаты клинические испытания трех вакцин от COVID-19, еще более 70 – находятся в разработке. Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, говорится в сообщении ВОЗ в микроблоге Twitter.

07:47 На утро 16 апреля в мире зафиксировали 2 084 744 заражений коронавирусом SARS-CoV-2, 134 685 человек умерли, 515 475 пациентов вылечились от COVID-19.

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Как долго остается коронавирус на разных поверхностях

В Украине существенно ужесточены ограничения карантина из-за коронавируса

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

        • Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;

        • Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;

        • Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;

        • Как можно чаще проветривайте помещение;

        • По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции:

    • Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)

    • Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;

    • Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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