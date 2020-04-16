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За сутки в Украине коронавирусом заболели 100 медиков

За сутки в Украине коронавирусом заболели 100 медиков
10:14 Сегодня Телеграф

Новости Украины:По состоянию на утро 16 апреля в Украине лабораторно подтвердили 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19.

За минувшие сутки в Украине подтвердили 100 новых заболеваний коронавирусом среди медицинских работников. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

Всего за прошлые сутки подтвердили 397 новых случаев заболевания в стране, 29 из которых - у детей.

"За минувшие сутки заболели 397 граждан, из них 29 детей и 104 медицинских работника. Госпитализированы 87 человек, из них трое детей и 12 медработников", - заявил Степанов.

Напомним, по данным Министерства здравоохранения на утро 16 апреля, в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 397 новых случаев.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 9:00 15 апреля в Украине было 3 тысячи 764 лабораторно подтвержденных случая Covid-19, количество выздоровевших пациентов (143) превысило количество летальных случаев (108). Таким образом, за минувшие сутки количество летальных случаев возросло на 8, количество случаев выздоровления - на 43.

Как сообщалось, на данный момент начаты клинические испытания трех вакцин от COVID-19, еще более 70 – находятся в разработке.

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Врачи, Медики, ВОЗ, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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