Ситуация в киевcкой клинике: медики с COVID-19 отправлены на самоизоляцию

Новости Украины:Киевcкая городская клиническая больница №6 ("Медгородок") работает, медики, у которых выявлен COVID-19 отправлены на самоизоляцию.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Киевской горгосадминистрации, у нескольких пациентов, которые были госпитализированы с пневмониями, в результате ПЦР-тестирования была выявлена коронавирусная инфекция. Эти пациенты были переведены в инфекционное отделение.

Медикам, которые работали с этими пациентами, также были проведены ПЦР-тесты. Те сотрудники, у которых был выявлен COVID-19, были отправлены на самоизоляцию.

Как сообщили агентству в "Медгородке", клиника работает, в связи с карантином была приостановлена неургентная госпитализация.\

Напомним, по состоянию на 16 апреля в Украине зафиксировали 4161 случаев заражения коронавирусом, 116 человек умерли, 186 больных COVID-19 выздоровели.