СМИ: одна из киевских больниц закрывается - коронавирус обнаружен у персонала

Новости Украины:Одну из киевских больниц закрыли из-за подтвержденного коронавируса у всего персонала.

Городскую клиническую больницу №6 города Киева закрыли из-за внезапной вспышки в медучреждении коронавирусной болезни.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет "Обозреватель".

По данным СМИ, у всего персонала неврологии, кардиологии и терапии подтвердилось наличие инфекции после ПЦР-тестов. Точное количество пациентов и состояние здоровья инфицированных пока что неизвестны.

Отметим, данное медучреждение расположено на территории так называемого Медгородка на проспекте Любомира Гузара.

Столичные власти эту информацию пока официально не комментировали.

Как сообщалось ранее, в Киеве зафиксировано 612 случаев инфицирования коронавирусом, за прошедшие сутки заболел 61 киевлянин.

Ранее в КГГА сообщали, что предприятия будут закрывать на карантин, если в коллективе обнаружат больного COVID-19.