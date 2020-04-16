Карта коронавируса в Украине и мире 16 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

Новости Украины:Интерактивная карта с последними данными о распространении коронавируса Covid-19 в Украине и мире.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 16 апреля в Украине лабораторно подтвердили 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19. За сутки зафиксировали 397 новых случаев (рост на 10,5%), из них 22 детей и 104 медработника.

От коронавируса вылечились 186 человек (+43 за сутки), умерли 116 человек (+8 за сутки).

Ранее сообщалось, что по состоянию на 9:00 15 апреля в Украине было 3 тысячи 764 лабораторно подтвержденных случая Covid-19, количество выздоровевших пациентов (143) превысило количество летальных случаев (108). Таким образом, за минувшие сутки количество летальных случаев возросло на 8, количество случаев выздоровления - на 43.

Заражение коронавирусом по областям Украины на 16.04.2020

Исходя из информации ЦОЗ, количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Украине за сутки (397) вновь поставило антирекорд: по состоянию на утро 15 апреля сообщалось о 392 новых случаях за предшествовавшие сутки, на утро 14 апреля – о 270, на утро 13 апреля – 325, на утро 12 апреля – 266, на утро 11 апреля – 308, на утро 10 апреля – 311.

В то же время, пятый день подряд количество выздоровевших превышает количество умерших от Covid-19, и разрыв продолжает увеличиваться: если по состоянию на утро 10 апреля в Украине было 69 умерших и 61 выздоровевший, то на утро 11 апреля – 73 умерших и 79 выздоровевших, 12 апреля – 83 умерших и 89 выздоровевших, 13 апреля – 93 умерших и 97 выздоровевших, 14 апреля – 98 умерших и 119 выздоровевших, 15 апреля – 108 и 143 соотвественно.

Коронавирус в мире

В мире по состоянию на утро 16 апреля зафиксировано 2 млн 064 тыс. 115 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, число жертв достигло 132 тыс. 020.

За стуки число инфицированных в мире увеличилось на 81 тыс. 834 человек, число скончавшихся от вызываемых коронавирусом осложнений - на 5 тыс. 298.

В предыдущие стуки рост числа заразившихся составлял 61 тыс. 269 , жертв инфекции - 7 тыс. 036.

По числу заболеваний и летальных случаев в мире лидируют США, где скончались 30 тыс. 925 человек (рост за стуки - 4 тыс. 884), выявлено 639 тыс. 055 тыс. инфицированных СOVID-19 (рост за сутки - 29 тыс. 648).

В Испании число больных достигло 180 тыс. 659 при 18 тыс. 812 умерших, Италии - 165 тыс. 155 (21 тыс. 645), Германии - 134 тыс. 753 (3 тыс. 495), Франции - 134 тыс. 582 (17 тыс. 167), Великобритании - 99 тыс. 489 (12 тыс. 868), Иране - 76 тыс. 389 (4 тыс. 777), Турции - 69 тыс. 392 (1 тыс. 518), Бельгии - 33 тыс. 573 (4 тыс. 440), Бразилии - 28 тыс. 912 (1 тыс. 760), Нидерландах - 28 тыс. 316 (3 тыс. 134), Канаде - 28 тыс. 253 (1 тыс. 010), Швейцарии - 26 тыс. 336 (1 тыс. 239), России - 24 тыс. 490 (198).

Заражение коронавирусом по разным странам на 16.04.2020

Сведения по странам обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

Более 515 тыс. человек во всем мире уже излечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом, тогда как количество смертей превысило 134 тыс.

Из них значительная часть приходится на США (30 985), Италию (21 645) и Испанию (18 812).

На данный момент на планете свыше 1,43 миллиона активных случаев заболевания COVID-19, из них примерно 4% — люди в тяжелом и критическом состоянии.

Фото: worldometers.info/coronavirus, данные по состоянию на 10:00 16 апреля по Киеву

Напомним, ВОЗ сообщила о возможном повторном заболевании коронавирусом нового типа COVID-19 у тех, кто успешно вылечился от болезни.

Во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что мир еще не прошел пик пандемии коронавируса.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может заниматься созданием вакцины от коронавируса в ближайшие 12 месяцев, пока в мире появляются новые очаги заражения.

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