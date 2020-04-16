Число смертей от коронавируса в США превысило 28 тысяч

Новости мира:В США за последние сутки от коронавируса умерли 2494 человек, это рекордное количество жертв в день.

По состоянию на 2:00 по киевскому времени, в США из-за связанных с коронавирусом заболеваний скончались 28 тыс. 326 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в стране с начала распространения инфекции COVID-19 зарегистрировано 636 тыс. 350 заразившихся.

В мире, по данным университета, число инфицированных достигло 2 млн 056 тыс. 055, скончавшихся - 134 тыс. 178.

Кроме того, известно что в США больше 9 тысяч медиков заболели коронавирусом. При этом 90% медиков не были госпитализированы - в больницах лечатся 184 медработника, а 27 уже скончались.

Соединенные Штаты на общенациональном уровне прошли пик по количеству новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил в среду президент США Дональд Трамп на брифинге для журналистов в Белом доме

Университет осуществляет мониторинг распространения коронавируса по всему миру, основываясь на информации, поступающий от властей соответствующих стран и из других источников.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 200 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.