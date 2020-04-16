Коронавирус в России: за сутки зафиксировали почти 3500 новых случаев

В России зарегистрировано 27 тыс. 938 случаев (+14,1%) коронавирусной инфекции в 84 регионах.

Число летальных исходов, ассоциированных с коронавирусной инфекцией Covid-19, выросло в России за сутки на 34 - до 232, сообщает оперативный штаб.

"За сутки умерло 34 пациента с коронавирусом. За весь период по России умерло 232 человека", - говорится в сообщении штаба.

По 7 летальных исходов зафиксировано в Москве и Московской области, по три - во Владимирской области и Дагестане, по два - в Санкт-Петербурге, Курской и Астраханской области, по одному - в Ингушетии, Чувашии, Мордовии, Адыгее, Калужской, Оренбургской, Новосибирской и Белгородской областях.

Свыше 3,4 тыс. новых случаев новой коронавирусной инфекции зафиксировано в России за минувшие сутки (+14%), общее число почти достигло 28 тыс.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 3448 в 78 регионах", - говорится в сообщении штаба.

При этом в Москве 1370 новых случаев, общее число зафиксированных пациентов с Covid-19 в столице, таким образом, выросло в четверг до 16 тыс. 146. В Московской области 467 новых заболевших за сутки, 154 - в Санкт-Петербурге.

"В России нарастающим итогом зарегистрировано 27 938 случаев (+14,1%) коронавирусной инфекции в 84 регионах", - говорится в сообщении штаба.

"Число выявленных новых случаев в Москве за последние сутки выросло на 1370 - до 16 тыс. 146", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 318 человек. За весь период выписано по выздоровлению по России - 2 304.

В мире по состоянию на утро 16 апреля число инфицированных коронавирусом превысило 2 млн, умерли уже более 130 тыс.

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