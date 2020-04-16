В Лос-Анджелесе запретили массовые мероприятия до конца года

Новости мира:Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти сообщил о введении запрета на массовые мероприятия в городе до конца 2020 года из-за эпидемии коронавируса.

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти заявил, что массовые мероприятия в городе будут запрещены до 2021 года.

В частности, запрет затронет концерты и спортивные мероприятия, сообщает CNN.

Мэр Лос-Анджелеса отметил, что запрет будет отменен в случае изобретения вакцины от коронавируса.

США находятся на первом месте по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 16 апреля в стране зафиксировано более 637 тысяч случаев заражения COVID-19. Почти 30 тысяч человек умерли, более 51 тысячи успешно прошли курс лечения.

По состоянию на 2:00 по киевскому времени, в США из-за связанных с коронавирусом заболеваний скончались 28 тыс. 326 человек.

Во всем мире количество выявленных случаев заболевания превысило два миллиона человек. Четверть из них успешно излечились, более 133 тысяч умерли.

О первом случае заражения коронавирусом SARS-CoV-2 стало известно 31 декабря. Инфицирование зарегистрировали в китайском городе Ухань с почти 12-миллионным населением.