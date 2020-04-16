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Коронавирус в ВСУ - количество больных увеличилось

Коронавирус в ВСУ - количество больных увеличилось
11:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 16 апреля известно в целом о 28 случаях инфицирования коронавируса и одной смерти.

В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 16 апреля подтверждено 28 случаев инфицирования коронавирусом, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 7:00 16 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 28 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 человек выздоровел и 1 летальный. На изоляции (в том числе самоизоляция) - 274 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 40 человек", - сказано в сообщении командования Медсил на странице в Фейсбуке.

Так, за сутки подтверждено 5 новых случаев заболевания COVID-19:

Отмечается, что коронавирус выявлен у военнослужащего Черновицкого гарнизона, который в начале апреля имел контакты с лицами, прибывшими из-за рубежа, и с 5 апреля находился на амбулаторном лечении с диагнозом ОРВИ. Спустя 5 дней военнослужащий вышел на службу и из-за повышенной температуры был госпитализирован в Черновицкий военный госпиталь. Сейчас его состояние здоровья удовлетворительное, он продолжает лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

Кроме того, COVID-19 подтвержден у трех военнослужащих различных воинских частей Запорожского гарнизона, которые с 9 апреля находились на самоизоляции в связи с контактом с инфицированным лицом. Их состояние здоровья также удовлетворительное, они продолжают лечение в домашних условиях под наблюдением медиков.

Также еще один случай заболевания зафиксирован у сотрудника ВСУ Харьковского гарнизона, которая с 13 апреля находилась на амбулаторном лечении с диагнозом ОРВИ. Ее состояние здоровья удовлетворительное, она продолжает лечение в домашних условиях.

Напомним, по состоянию на 16 апреля в Украине зафиксировали 4161 случаев заражения коронавирусом, 116 человек умерли, 186 больных COVID-19 выздоровели.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Эпидемия, Армия, Военные, ВОЗ, ВСУ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2, Коронавирус в ВСУ.
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