Скачать
Четверг, 16.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Ради своих близких и родных": глава Минздрава призывает украинцев отпраздновать Пасху дома
"Ради своих близких и родных": глава Минздрава призывает украинцев отпраздновать Пасху дома
Обязательная термометрия: с четверга меняются правила въезда в Киев
C четверга меняются правила въезда в Киев
Беринчик должен был драться в Лондоне
Беринчик должен был драться в Лондоне
Коронавирус в Украине: что делать беременным женщинам при подозрении на Covid-19
Что делать беременным женщинам при подозрении на Covid-19

Коронавирус в Украине: что делать беременным женщинам при подозрении на Covid-19

Коронавирус в Украине: что делать беременным женщинам при подозрении на Covid-19
03:01 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

В Минздраве рассказали, что делать беременным женщинам при подозрении на Covid-19.

В Центре общественного здоровья обнародовали механизм оказания медицинской помощи беременным с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщается на странице ЦОЗ в Facebook.

В учреждении подчеркивают, что беременные женщины не являются более восприимчивыми к COVID-19, чем другие люди. В группе риска только беременные с сопутствующими патологиями: сахарным диабетом, онконедугами, хроническими заболеваниями легких, иммуносупрессивными состояниями и тому подобное.

"Сейчас зафиксировано только два случая возможной вертикальной трансмиссии вируса. Передача, скорее всего, происходит от матери к новорожденному непосредственно после родов. Сейчас нет доказательств относительно антенатальной, интранатальной передачи или заражения через генитальные жидкости", - говорится в сообщении.

СМИ: одна из киевских больниц закрывается - коронавирус обнаружен у персонала

Специалисты отмечают, что женщинам с симптомами коронавируса следует самоизолироваться и срочно связаться с семейным врачом. Если у беременной с подозрением или подтвержденной коронавирусной инфекцией начинаются роды, ее перевозят в роддом.

Для диагностики COVID-19 приемное отделение должно иметь:

  • экспресс-тесты на новый коронавирус и грипп;
  • пробирки для вирусологического исследования с транспортной средой;
  • контейнеры для их транспортировки.

Меры по сдерживанию эпидемии: в Одесской области закроют все продуктовые рынки

"Избирать тактику родов следует с учетом акушерских показаний, кроме случаев, когда у женщины дыхательная недостаточность, что требует немедленного родоразрешения. Во время кесарева сечения следует осуществлять спинальную или эпидуральную анестезию. Избегайте общей анестезии, кроме стандартных показаний к ее проведению. Вся хирургическая бригада должна быть одета в средства индивидуальной защиты", - рассказали в учреждении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, Беременность, Коронавирус, ЦОЗ, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Узнайте свой особенный способ мышления: психологический тест
02 Украина договорилась с МВФ о новой программе финансирования
03 Чистый четверг 2020: как правильно мыться в этот священный день
04 В масках, без рукопожатий: Зеленский провел встречу с послами трех стран (Фото)
05 В Кабмине одобрили проект по реализации основ антикоррупционной политики
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Covid-19: количество смертей в Британии почти достигло 13 тысяч
Covid-19: количество смертей в Британии почти достигло 13 тысяч
Поминальные дни переносятся: в Хмельницком закроют кладбища
Поминальные дни переносятся: в Хмельницком закроют кладбища
ГБР может возглавить адвокат Януковича
ГБР может возглавить адвокат Януковича
Чистый четверг 2020: как правильно мыться в этот священный день
Чистый четверг 2020: как правильно мыться в этот священный день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь