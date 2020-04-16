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Четверг, 16.04.2020
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Меры по сдерживанию эпидемии: в Одесской области закроют все продуктовые рынки

Меры по сдерживанию эпидемии: в Одесской области закроют все продуктовые рынки
01:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Одесская ОГА

Новости Украины:Одесская ОГА требует закрыть все продуктовые рынки для недопущения распространения COVID-19.

Одесская областная государственная администрация требует закрыть в регионе все продуктовые рынки для недопущения распространения COVID-19.

Как сообщила пресс-служба ОГА, соответствующее решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при обладминистрации.

"В Одесской области усилят меры по недопущению распространения коронавирусной инфекционной болезни, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом стало известно на селекторном совещании с представителями профильных департаментов, главами РГА, ОТГ, городскими головами и врачами", - заявили в обладминистрации.

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На совещании обсудили возможности внедрения дополнительных мер по противодействию коронавирусной инфекции.

"На период действия карантинных мероприятий проведение любой деятельности розничных рынков запрещается", - сказано в сообщении.

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Эти ограничения действуют до особого распоряжения.

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 15 апреля в Одесском регионе зарегистрировано 70 случаев инфицирования COVID-19.

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Одесская область, Коронавирус, Одесская ОГА, Covid-19.
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