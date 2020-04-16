"Действуем на опережение": в Киеве будут принимать использованные маски и перчатки

Новости Украины:В Киеве откроют пункты приема использованных масок и перчаток.

В каждом районе Киева планируют открыть пункты приема использованных медицинских масок и перчаток.

Об этом сообщил глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики Константин Яловой в Facebook.

"Действуем на опережение: уже скоро начнем утилизировать использованные медицинские маски и перчатки. Медицинские маски могут стать новой мусорной проблемой Киева. Они мало чем уступают в загрязнении окружающей среды пластиковым пакетам. Более того, они несут угрозу распространения бактерий и вирусов. Поэтому просто выбросить маску в урну или на свалку - это не решение проблемы", - отметил Яловой.

По его словам, медицинские отходы категории В (потенциально инфицированные маски, перчатки, медицинская одежда, другие предметы, которые могли контактировать с инфицированными жидкостями и т.д.) должны быть герметично упакованы, обязательно обеззаражены и уже после этого переданы на предприятия, имеющие специальную лицензию и соответствующее сертифицированное оборудование для дальнейшей безопасной утилизации - обычно сжигания в специальных печах при высокой температуре.

"Сейчас киевляне, даже те, кто хочет безопасно избавиться от использованных средств индивидуальной защиты, просто не знают, как это правильно сделать. Поэтому со свалок и уличных урн маски разлетаются по улицам, паркам, загрязняя город и распространяя болезнетворные микроорганизмы", - добавил он.

По его словам, планируется уже в ближайшее время установить 10 пунктов приема средств индивидуальной защиты - в каждом районе Киева.

"Горожане смогут сдавать туда использованные маски и перчатки. Все отходы будут собирать и безопасно утилизировать - с соблюдением санитарно-гигиенических норм, установленных законодательством. Этим будут заниматься специализированные компании, имеющие лицензии и оборудование", - сказал он.