Украина договорилась о телемосте с китайскими медиками

Новости Украины:Минздрав договорился о телемосте с китайскими медиками, в рамках которого украинские врачи смогут получить информацию о лечении больных с коронавирусом.

Украина проведет еще один телемост между украинскими и китайскими медиками по лечению COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Вчера во время разговора с послом Китайской Народной Республики мы договорились о телемосте между китайскими врачами и украинскими врачами. Мы отрабатываем формат этого телемоста. Наша задача - чтобы к этому телемосту, обмену опытом были привлечены как можно больше наших врачей, которые работают в разных больницах", - заявил министр.

Он также рассказал о запуске платформы для онлайн-консультаций анестезиологов и реаниматологов из разных больниц.

"Мы вчера в тестовом режиме запустили онлайн-платформу для консультаций ведущими анестезиологами страны для всех остальных реаниматологов, которые работают в определенных для борьбы с коронавирусом больницах. Вчера присоединились 100 медучреждений. В ближайшие дни присоединятся остальные. Для нас важно, чтобы у анестезиологов и реаниматологов была возможность онлайн-консультаций с коллегами",- сказал он.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки в Украине подтвердили 100 новых заболеваний коронавирусом среди медицинских работников.

Напомним, по состоянию на 16 апреля в Украине зафиксировали 4161 случаев заражения коронавирусом, 116 человек умерли, 186 больных COVID-19 выздоровели.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.