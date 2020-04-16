Число может вырасти: почти 700 моряков заразились коронавирусом на французском авианосце

Новости мира:На единственном французском авианосце выявлено почти 700 заражений коронавирусом.

У почти 700 моряков единственного авианосца французского военно-морского флота "Шарль де Голль" обнаружено заражение коронавирусом. Об этом в среду, 15 апреля, сообщило министерство обороны Франции, передает УНН со ссылкой на DW.

Всего тесты были проведены у 1767 моряков, коронавирус обнаружен у 668 человек, причем результаты трети тестов еще не получены, так что это количество скорее всего увеличится. По данным министерства, 31 человек находится сейчас в больнице.

"Шарль де Голль" покинул свой порт приписки Тулон еще 21 января для поддержки военной операции французских войск против исламистов в Сирии и Ираке, затем направился в Атлантический океан и Балтийское море для участия в учениях. В воскресенье он на 2 недели раньше положенного срока вернулся в Тулон из-за вспышки заражения коронавирусом на борту.

Сейчас моряки авианосца изолированные на своей базе. Минобороны анонсировало расследование обстоятельств их заражения.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 108 — летальные. Всего в мире заболело более 2 млн человек.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.