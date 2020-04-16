"Коронавирус - это глобальный вызов": Британия продолжит финансирование ВОЗ

Новости мира:Британия не планирует прекращать финансирование ВОЗ.

Великобритания считает, что Всемирная организация здравоохранения играет важную роль в глобальном реагировании на пандемию коронавируса, поэтому не планирует прекращать ее финансирование.

Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Бориса Джонсона, сообщает CNN.

"Наша позиция заключается в том, что Великобритания не планирует прекращать финансирование ВОЗ, которая играет ведущую роль в глобальном реагировании на здоровье населения в мире... Коронавирус - это глобальный вызов, и важно, чтобы страны вместе работали над устранением общей для всех угрозы", - говорится в заявлении.

Накануне Дональд Трамп заявил, что США приостанавливают выделение средств на финансирование Всемирной организации здравоохранения.

"Реальность такова, что ВОЗ не смогла вовремя получить прозрачную информацию, обработать и поделиться ею надлежащим образом", - подчеркнул американский лидер.

Ранее решение президента США раскритиковал генсек ООН Антониу Гутерреш, отметив, что сейчас не время для такого шага.

По состоянию на 15 апреля количество случаев коронавируса в мире превысило 2 миллиона.