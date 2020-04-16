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Четверг, 16.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Коронавирус - это глобальный вызов": Британия продолжит финансирование ВОЗ
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"Коронавирус - это глобальный вызов": Британия продолжит финансирование ВОЗ

"Коронавирус - это глобальный вызов": Британия продолжит финансирование ВОЗ
05:07 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Британия не планирует прекращать финансирование ВОЗ.

Великобритания считает, что Всемирная организация здравоохранения играет важную роль в глобальном реагировании на пандемию коронавируса, поэтому не планирует прекращать ее финансирование.

Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Бориса Джонсона, сообщает CNN.

"Наша позиция заключается в том, что Великобритания не планирует прекращать финансирование ВОЗ, которая играет ведущую роль в глобальном реагировании на здоровье населения в мире... Коронавирус - это глобальный вызов, и важно, чтобы страны вместе работали над устранением общей для всех угрозы", - говорится в заявлении.

Трамп: ВОЗ не смогла адекватно получить информацию по COVID-19

Накануне Дональд Трамп заявил, что США приостанавливают выделение средств на финансирование Всемирной организации здравоохранения.

"Реальность такова, что ВОЗ не смогла вовремя получить прозрачную информацию, обработать и поделиться ею надлежащим образом", - подчеркнул американский лидер.

Трамп о коронавирусе в США: Мы прошли пик

Ранее решение президента США раскритиковал генсек ООН Антониу Гутерреш, отметив, что сейчас не время для такого шага.

По состоянию на 15 апреля количество случаев коронавируса в мире превысило 2 миллиона.

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Великобритания, ВОЗ, Коронавирус, Covid-19.
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