Messenger для борьбы с дезинформацией о COVID-19: ВОЗ запустила чат-бот

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запустила чат-бот в сервисе сообщений Messenger от технологической компании Facebook для борьбы с дезинформацией о коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом сообщила пресс-служба ВОЗ.
"Для лучшего информирования мира о COVID-19 ВОЗ запустил чат-бот в Facebook Messenger, через который будет мгновенно предоставляться достоверная информации о пандемии", - сказано в сообщении.
По оценке ВОЗ, с помощью Messenger организация сумеет информировать 4,2 млрд мирового населения.
Согласно сообщению, чат-бот доступен на английском, французском, испанском и арабском языках.
Получить доступ к чат-боту можно через официальную страницу ВОЗ в соцсети Facebook или через специальную ссылку в Messenger.
Партнерами ВОЗ в этом проекте стали технологические компании Facebook, Sprinklr и интернет-портал Praekelt.Org.
Как сообщалось ранее, американская технологическая компания Facebook будет бесплатно обслуживать свой сервис сообщений Messenger для Всемирной и государственных организаций здравоохранения с целью улучшить коммуникацию в вопросе противодействия пандемии COVID-19.
В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и интернет-платформа для общения Viber запустили бесплатный чат-бот WHO Viber chatbot для предоставления достоверной информации о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Напомним:
Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.
На утро 16 апреля в мире зафиксировано более 2 млн случаев COVID-19, более 130 000 человек умерли, более полумиллиона человек выздоровели.
В Украине зафиксирован 4161 случай заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 397 новых случаев.