Messenger для борьбы с дезинформацией о COVID-19: ВОЗ запустила чат-бот

Новости Украины:В связи с распространением большого количества фейков о коронавирусе в ВОЗ запустили чат-бот для борьбы с дезинформацией.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запустила чат-бот в сервисе сообщений Messenger от технологической компании Facebook для борьбы с дезинформацией о коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба ВОЗ.

"Для лучшего информирования мира о COVID-19 ВОЗ запустил чат-бот в Facebook Messenger, через который будет мгновенно предоставляться достоверная информации о пандемии", - сказано в сообщении.

По оценке ВОЗ, с помощью Messenger организация сумеет информировать 4,2 млрд мирового населения.

Согласно сообщению, чат-бот доступен на английском, французском, испанском и арабском языках.

Получить доступ к чат-боту можно через официальную страницу ВОЗ в соцсети Facebook или через специальную ссылку в Messenger.

Партнерами ВОЗ в этом проекте стали технологические компании Facebook, Sprinklr и интернет-портал Praekelt.Org.

Как сообщалось ранее, американская технологическая компания Facebook будет бесплатно обслуживать свой сервис сообщений Messenger для Всемирной и государственных организаций здравоохранения с целью улучшить коммуникацию в вопросе противодействия пандемии COVID-19.

В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и интернет-платформа для общения Viber запустили бесплатный чат-бот WHO Viber chatbot для предоставления достоверной информации о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Напомним:

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На утро 16 апреля в мире зафиксировано более 2 млн случаев COVID-19, более 130 000 человек умерли, более полумиллиона человек выздоровели.

В Украине зафиксирован 4161 случай заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 397 новых случаев.