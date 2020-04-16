Скачать
Четверг, 16.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Образование 2020: В МОН рассказали об особенностях поступления в этом году
Образование 2020: В МОН рассказали об особенностях поступления в этом году
Карантин в Украине: В Нацбанке заявили о нормализации цен на продукты
Карантин в Украине: В Нацбанке заявили о нормализации цен на продукты
Первая "ракетка" мира пожертвовал внушительную сумму итальянским больницам
Первая "ракетка" мира пожертвовал внушительную сумму итальянским больницам
Не стало известного джазового музыканта: мужчина умер из-за коронавируса
Джазовый музыкант Ли Кониц умер из-за Covid-19

Образование 2020: В МОН рассказали об особенностях поступления в этом году

Образование 2020: В МОН рассказали об особенностях поступления в этом году
16:20 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Украине эксперты из МОН собрали всю необходимую информацию о "поступлении 2020" на специальном онлайн ресурсе.

В Министерстве образования и науки Украины собрали на сайте министерства в разделе "Поступление 2020: Профобразование" всю необходимую информацию для поступающих в учреждения профобразования.

Об этом сообщает Минобразования.

"Несмотря на сложные условия, при которых в этом году будет проходить вступительная кампания в профтехи, наши учреждения готовы к набору абитуриентов. Сейчас мы предоставляем разъяснения в формате вопросов-ответов о вступлении. Прежде всего эта информация будет полезной поступающим и их родителям", - отметил заместитель министра образования и науки Петр Коржевский.

Карантинные ограничения: После Пасхи могут снять особый режим въезда в столицу

Он также напомнил, что на сайте МОН были опубликованы инфографики по поступлению. Отмечается, что приемные комиссии могут использовать их во время работы с поступающими или в пределах профориентационных мероприятий. 

"Я призываю молодежь больше узнать о профессиях, которые можно получить в учреждении профобразования. Пройдите профориентационные тесты, почитайте профильные буклеты, которые у нас на сайте. А дальше позвоните в ближайший профтех, где есть выбранная профессия. Вам подробно расскажут о преимуществах такого образования, а также об учебном процессе. Убежден, вас приятно удивят те изменения, которые уже есть в учреждениях профобразования", - подчеркнул Петр Коржевский. 

Как сообщалось, Министерство образования и науки запустило отдельный информационный ресурс (сайт), на котором размещена информация об образовательном процессе в условиях карантина. Информация касается не только уроков, но и выплаты учителям, их отпусков и прочее.

Напомним:

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире. 

На утро 16 апреля в мире зафиксировано более 2 млн случаев COVID-19, более 130 000 человек умерли, более полумиллиона человек выздоровели.

В Украине зафиксирован 4161 случай заражения коронавирусной инфекцией Covid-19.  Из них 116 летальных186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 397 новых случаев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, МОН, Образование.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Узнайте свой особенный способ мышления: психологический тест
02 Короткие СМС поздравления с Чистым четвергом 2020
03 Страстная пятница 17 апреля 2020 года: что можно и что нельзя делать в этот день
04 Чистый четверг 16 апреля 2020 года: традиции, обычаи и приметы
05 Великий Чистый четверг 2020! Короткие поздравления и открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В ВСУ зафиксирован второй летальный случай от COVID-19
В ВСУ зафиксирован второй летальный случай от COVID-19
Рада приняла в целом законопроект о местном самоуправлении
Рада приняла в целом законопроект о местном самоуправлении
Кличко: Если закончится карантин, пробное ВНО может состояться в июне
Когда состоится пробное ВНО, если закончится карантин
Microsoft сообщила о разработке &quot;Планетарного компьютера&quot;
Microsoft сообщила о разработке "Планетарного компьютера"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь