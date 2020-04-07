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Пандемия коронавируса: В Японии ввели чрезвычайное положение

Пандемия коронавируса: В Японии ввели чрезвычайное положение
13:27 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Власти Японии объявили чрезвычайное положение в стране из-за распространения коронавируса.

Правительство Японии ввело в стране чрезвычайное положение сроком на один месяц в связи с пандемией коронавируса (COVID-19). Об этом сообщает Mainichi.

"Премьер-министр Шинзо Абэ объявил чрезвычайное положение 7 апреля во то время как количество новых случаев коронавируса продолжает расти в Японии", - говорится в сообщении.

Как сообщает газета, чрезвычайное положение вводится сегодня в полночь по местному времени и продлится один месяц.

Отмечается, что ЧП будет действовать не по всей стране, а только в столице Токио и префектурах Сайтама, Чиба, Канагава, Осака, Хиого и Фукуока.

По данным Worldmeters, в Японии сейчас 3906 случаев нового коронавируса, из них 92 летальных.

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По состоянию на утро вторника 7 апреля в мире зафиксированы около 1,35 миллиона случаев инфицирования COVID-19, включая в 75 тысяч погибших и более 285 тысяч выздоровевших.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Япония, Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Чрезвычайное положение, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2, Коронавирус в Японии.
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