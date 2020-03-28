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Правительство Японии готовится "спасать" экономику страны

Правительство Японии готовится "спасать" экономику страны
23:03 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Правительство Японии готовит рекордную помощь для поддержания экономики страны.

Правительство Японии готовит крупнейший в истории пакет экономических мер для нивелирования негативного влияния пандемии коронавируса на экономику страны.

Об этом сообщает Nikkei.

Премьер-министр Синдзо Абэ 28 марта заявил, что его правительство введет крупнейший в истории пакет экономических мер по преодолению негативного влияния нового коронавируса, а также настаивает на скорейшем принятии средства против гриппа "Авиган" в качестве лекарства для инфицированных болезнью Covid-19.

Ожидается, что будущий пакет экономической помощи превысит 56 трлн иен (518 млрд долларов), или 10% номинального валового внутреннего продукта Японии.

COVID-19: в Токио снова зафиксирован рекордный прирост новых случаев

"Мы на грани", - сказал Абэ на пресс-конференции, комментируя предположение о возможности новой вспышки заболеваемости Covid-19 в Японии после подтверждения 63 новых случаев коронавируса в Токио.

 Он также подчеркнул, что Япония должна быть готова к "длительной битве" с Covid-19.

Напоминаем, количество подтвержденных случаев коронавируса в мире (с начала пандемии) сейчас составляет 605 262. Эти случаи зафиксированы в 199 странах. 27607 пациентов умерли, 134074 выздоровели.

Почти половина всех известных случаев коронавируса диагностирована в США (104 000 256 случаев), Италии (86500) и КНР (81000 394).

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Япония, Экономика, Пандемия, Коронавирус.
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