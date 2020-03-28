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В Японии произошло мощное землетрясение

В Японии произошло мощное землетрясение
09:31 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира:В Японии произошло землетрясение магнитудой 4,9, угроза цунами не объявлялась.

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в субботу в районе северных японских префектур Аомори и Хоккайдо, угроза цунами не объявлялась. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии.

Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане между островами Хонсю и Хоккайдо, очаг залегал на глубине около 60 км под океанским дном.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Подземные толчки также ощущались в префектурах Акита и Ивате на северо-востоке Хонсю.

Напомним, власти города Северо-Курильск на острове Парамушир провели эвакуацию населения из-за угрозы цунами, которое может быть вызвано после землетрясения в 7,2 балла, которое прокатилось накануне.

Ранее в Хорватии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,3. Эпицентр толчков зафиксировали в 7 км к северу от столицы страны — Загреба.

Напомним, в Греции произошло землетрясение силой 5,6 балла по шкале Рихтера. Эпицентр находился в 14 километрах к северо-востоку от города Парга, а очаг располагался в 10 км под землей. На три часа ранее там произошло землетрясение силой 4,3 балла по шкале Рихтера.

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Землетрясение, Жертвы, Цунами, Землетрясение в Японии.
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