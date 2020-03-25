У берегов России произошло мощное землетрясение: видео

В России на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,6.

На дне Тихого океана, в 228 километрах от Курильских островов, произошло землетрясение магнитудой 7,6.

Жертв и разрушений, по предварительным данным, нет. Сейсмостанция Петропавловск сообщает, что землетрясение произошло на глубине 50 км.

Эпицентр находился в акватории Тихого океана на расстоянии в 463 км к югу от Петропавловско-Камчатского городского округа. К береговой линии — 317 км. Угроза цунами не объявлялась.

Также отмечается, что подземные толчки силой до 5 баллов ощущались в отдельных районах Петропавловско-Камчатского и Вилючинского городских округов, а также Елизовського и Усть-Бильшерецького районов.

Ранее в Хорватии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,3. Эпицентр толчков зафиксировали в 7 км к северу от столицы страны — Загреба.

Напомним, в Греции произошло землетрясение силой 5,6 балла по шкале Рихтера. Эпицентр находился в 14 километрах к северо-востоку от города Парга, а очаг располагался в 10 км под землей. На три часа ранее там произошло землетрясение силой 4,3 балла по шкале Рихтера.

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в воскресенье в 20:24 по местному времени в Румынии в сейсмической зоне Вранча (уезде Бузэу на востоке страны).

В Румынии в октябре произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла, подземные толчки также почувствовали в Украине, Молдове и Болгарии. Толчки ощущались в Бухаресте, Молдове и Одесской области Украины.