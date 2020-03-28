COVID-19: в Токио снова зафиксирован рекордный прирост новых случаев

Новости мира:В Японии снова зафиксирован рекордный прирост новых случаев коронавируса в сутки.

В префектуре Токио отмечен очередной самой большой суточный прирост новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 - свыше 50, сообщил в субботу телеканал Эн-эйч-кей.

До этого самое значительное увеличение масштабов заболевания составляло 40 случаев за сутки. После этого, уточняет телеканал, в течение трех дней подряд до 27 марта здесь были выявлены более 40 случаев.

Между тем, отмечает Эн-эйч-кей, по всей стране за сутки в общей сложности выявлены свыше 60 новых случаев COVID-19. Таким образом, общее число случаев, включая завезенные из-за рубежа, выросло в Японии до 1585. Помимо них, 712 случаев выявлены у бывших пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, и общее число инфицированных в Японии составило 2297.

Больше всего инфицированных приходится на Токио - 349 человек. На втором месте район Осаки - 176 человек, на третье остров Хоккайдо - 171.

От COVID-19 в Японии скончались 63 человека, включая 10 бывших пассажиров Diamond Princess.

Напомним: по состоянию на 9:00 28 марта во всем мире подтверждены 508 070 случаев заражения, 27 761 из которых оказались летальными. В то же время 127 531 инфицированных выздоровели. Наибольшее количество смертей (9 134) зарегистрировано в Италии.

В ночь на 27 марта Соединенные Штаты опередили Китай и Италию по количеству больных COVID-19.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса в мире ускоряется.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.