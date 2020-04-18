В России зафиксировали почти 5 тысяч новых случаев COVID-19

В России ежедневное количество случаев коронавируса выросло на 15%.

В Российской Федерации количество зарегистрированных за сутки случаев коронавируса составило около 4,8 тысяч (+15%); в итоге общее число заболевших приблизилось к 37 тысячам.

Такие данные на утро 18 апреля обнародованы на сайте стопкоронавирус.рф.

Сообщается, что за 17 апреля в РФ зарегистрировано 4782 новых случая коронавируса в 78 регионах; таким образом, общее число заболевших составило 36 738 человек.

Также, по данным портала, три новых случая коронавируса зафиксированы в Крыму,, а всего на оккупированном Россией полуострове, по официальным данным, выявлены 55 случаев.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 2649 инфицированных, всего в российской столице уже 20 754 больных COVID-19. Еще 428 новых эпизодов в Подмосковье, 139 - в Петербурге. Число жертв заболевания достигло 313. За сутки скончались еще 40 человек, 21 из них в Москве.

За сутки в России вылечились от коронавируса 460 человек, в том числе в Москве - 162. За весь период по России выписано по выздоровлению - 3 034 человек.