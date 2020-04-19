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Лукашенко резко высказался о критике в свою сторону

Лукашенко резко высказался о критике в свою сторону
01:52 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Twitter

Александр Лукашенко прокомментировал реакцию общества на действия белорусских властей в условиях мировой пандемии.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко прокомментировал реакцию общества на действия белорусских властей в условиях пандемии нового коронавируса.

Об этом сообщил он в эфире телеканала "Беларусь 1".

"Вы видите, какое давление сегодня на Беларусь и прежде всего на президента. Уже только ленивая, паршивая собака не тявкает из-под забора в мою сторону. Я всегда говорю: подождите, подождите, не спешите. Придет время, мы обсудим и пропуска, и самоизоляцию, и карантин, и комендантский час, что от меня требовали — ввести комендантский час, карантин, закрыть вас в ваших подворьях там, в домах, чтоб вообще не высовывали нос", - сказал президент.

"Мы пошли своим путем, это тяжелый путь, очень тяжелый путь борьбы с вирусом вообще. Мы контролируем насколько это возможно страну, особенно въезды. Контролируем людей и если мы обнаруживаем хотя бы одного мы сразу изолируем всех кто был в контакте",- заявил Лукашенко.

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"Мы очагово, точечно работали, мы не шли фронтом, окружая ваш поселок прекрасный, загоняя вас в дома. Я сразу отказался от такого пути, за что сегодня и получаю, — отметил глава государства. — В том числе у нас свядомых хватает в Беларуси, которые за деньги готовы мать родную продать. Но мы выдержим, и я в этом абсолютно уверен. У нас не захлебнулась система здравоохранения",- отметил Александр Лукашенко.

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Беларусь, Александр Лукашенко, Карантин, Пандемия.
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