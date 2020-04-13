"Но зачем же вы нас делаете дураками?": Лукашенко обратился к российским СМИ

Александр Лукашенко считает, что российские СМИ необъективно освещают ситуацию с коронавирусом в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российские СМИ предвзято освещают принимаемые в республике меры по борьбе с коронавирусом.

"Дают такую гадкую информацию. А, батька там лечит своих трактором, водкой, баней... Знаете, когда-то я на ходу пошутил. Но в каждой шутке есть доля шутки", - сказал Лукашенко в понедельник на совещании. Президента цитирует госагентство БелТА.

"Россиянам хотел бы сказать - этим, которые "плявузгают" (рус. - говорят вздор - ред.): не трогайте нас! Мы ведь у них ничего не просим. Мы спасаемся, защищаемся сами. Приезжайте к нам, посмотрите сами. Но зачем же вы нас в России делаете дураками? Зачем русскому человеку вбивать в голову, что там, на Западе, наши эти белорусы, они какие-то ненормальные?" - задался вопросом глава государства.

Президент напомнил, что Беларусь специально пригласила Всемирную организацию здравоохранения, чтобы они оценили ситуацию в республике.

"А слабо всем позвать специалистов в страну? Россиянам, американцам. И вот так сказать: идите и посмотрите, как у нас они были. И что они (ВОЗ - ред.) сказали - претензий к белорусам нет", - подчеркнул глава государства.

"Да, есть рекомендации: не ходите толпами, не тритесь друг о друга, не целуйтесь, не обнимайтесь и прочее. Мы воспринимаем эти рекомендации. Но что мы делаем неправильно и где мы врали? Публично сказали, что ни Минздрав, и власти здесь не врали. Мы открыты - приходите и смотрите. Мы делаем это для своих людей. Но россияне нам не чужие. Мы готовы с ними общаться, советоваться", - отметил Лукашенко.