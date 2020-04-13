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В Беларуси резко высказались о лечении COVID-19

В Беларуси резко высказались о лечении COVID-19
07:42 Сегодня Телеграф УНИАН

В ситуации, когда подавляющее большинство стран ввели жесткие карантинные ограничения, в Минске до последнего стараются их избежать.

Белорусские медики четко знают, что и как надо делать в ситуации с коронавирусом и им не нужно мешать в данном вопросе. Об этом заявила глава Совета республики - верхней палаты парламента Беларуси Наталья Кочанова, пишет "Белта".

По ее словам, белорусской системе здравоохранения не нужен лишний контроль. "Сегодня не надо мешать нашей системе здравоохранения. Там четко знают, что надо делать, как надо делать", - сказала она.

Она отметила, что в стране работают на обеспечением медиков всем необходимым, прежде всего - средствами индивидуальной защиты.

"Сегодня мы все работаем на то, чтобы это было", - добавила Кочанова.

Она также призвала журналистов избегать распространения недостоверной информации. "Нельзя сегодня вбрасывать фейки, которые оскорбляют и обижают этих людей", - считает она.

С 8 по 11 апреля в Беларуси работала миссия ВОЗ. Эксперты прибыли в страну по приглашению президента страны Александра Лукашенко, который позвал специалистов, чтобы развеять сомнения у определенной части общества по поводу предпринимаемых в Беларуси мер против коронавируса.

По словам Кочановой, эксперты ВОЗ отметили честную, открытую, порядочную работу белорусских медиков и выразили пожелание, чтобы о ней больше рассказывали простым жителям страны.

Как сообщалось, в Беларуси более 300 медработников заразились коронавирусом. Эти данные подтвердили в Минздраве республики.

По состоянию на утро 12 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 780 тысяч 713 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались  108 837 человек.

В Украине зафиксировано уже 2777 случая заболевания COVID-19, из них 83 – летальных.

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Беларусь, Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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