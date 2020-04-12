Коронавирус в Беларуси: за сутки от Covid-19 умерли три человека

В Беларуси по состоянию на утро 12 апреля умерли 26 человек с коронавирусом, общее число инфицированных Covid-19 за все время выросло до 2807, свидетельствуют данные министерства здравоохранения.
"Зарегистрировано 2578 человек с наличием коронавирусной инфекции", - проинформировали в Минздраве.
"Умерло 26 пациентов с рядом хронических заболеваниями с выявленной коронавирусной инфекцией (на 11 апреля было 23 человека - ред.), - добавили там.
При этом в министерстве отметили, что "у большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме".
По данным Минздрава, 50 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.
После прохождения лечения к воскресенью выздоровели 203 человека (172 на 11 апреля).
По состоянию на 12 апреля в Беларуси проведено более 64 тыс. на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействовано 17 лабораторий.
Таким образом, общее количество людей, заболевших Covid-19 в республике по состоянию на 12 апреля, составляет 2807 человек.
По состоянию на утро 12 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 780 тысяч 713 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 108 837 человек.
В Украине зафиксировано уже 2777 случая заболевания COVID-19, из них 83 – летальных.
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