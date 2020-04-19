Беларусы собрали $2,2 млн на борьбу с Covid-19

Беларусы пожертвовали на борьбу с коронавирусом в стране более $2,2 млн.

На благотворительный счет, открытый для борьбы с коронавирусом министерством здравоохранения Беларуси перечислено более 5,3 млн белорусских рублей и 79 тыс. евро (в общей сложности по курсу Нацбанка порядка $2 млн 257 тыс.).

"По состоянию на 17 апреля с 25 марта на два благотворительных счёта Минздрава по борьбе с распространением COVID-19 поступило всего: Br 5 млн 339,3 тыс. и 79 011 евро", - сообщили в Минздраве в воскресенье.

По информации ведомства, из них от 348 юридических лиц поступило 4,3 млн беларусских рублей, оставшиеся средства перечислили физлица.

Также в министерстве сообщили, что в настоящее время из поступивших средств израсходовано более 1,5 млн беларусских рублей на закупку наборов реагентов для выявления COVID-19 и средств индивидуальной защиты (медицинских комбинезонов, респираторов, масок) для учреждений здравоохранения республики.

По официальным данным, на 19 апреля в Беларуси умерли 47 человек с COVID-19. Об общем числе инфицированных новым коронавирусом Минздрав в воскресенье вновь не сообщил. По состоянию на 17 апреля было зарегистрировано 4 тыс. 779 случаев заболевания COVID-19.