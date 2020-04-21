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Показуха и очковтирательство: Лукашенко высказался против ношения масок в школах

Показуха и очковтирательство: Лукашенко высказался против ношения масок в школах
18:19 Сегодня Телеграф УНИАН

Александр Лукашенко высказался, касательно ношения защитных масок в школах.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал "несусветной глупостью" и высказался против ношения защитных масок в школах. 

Об этом говорится на сайте президента Беларуси.

По словам Лукашенко, те, кто заставляет детей носить маски, и пользоваться "горючими антисептиками на этаноле" и рассаживает по классу, просто занимаются очковтирательством и показухой, сообщили в Администрации президента.

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Дистанцирование на уроках, считает Лукашенко, не помогает, потому что на переменах дети все равно собираются в кучу. "Глупость несусветная. Нельзя детям эти маски надевать, особенно в школе. Такого требования не было. И если где-то это есть, те, кто это ввел, ответят", - сказал Александр Лукашенко.

Как сообщалось, президент Беларуси не раз называл эпидемию коронавируса "психозом" и "политикой". В отличие от большинства стран мира, в Беларуси жесткий карантин не введен, хотя число случаев заражения растет.

Напомним:

На 21 апреля в Украине зафиксировали 415 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 6125.

В мире число зараженных составило почти 2,5 миллиона человек.

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Беларусь, Школы, Александр Лукашенко, Карантин.
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