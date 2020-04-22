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В Беларуси число инфицированных коронавирусом превысило семь тысяч

В Беларуси число инфицированных коронавирусом превысило семь тысяч
15:10 Сегодня Телеграф Укринформ

В Беларуси зарегистрирован 7281 человек с положительным тестом на COVID-19, более 558 новых случаев за последние сутки.

В Беларуси, по состоянию на 22 апреля, скончались 58 человек с COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения в среду.

Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на данные Минздрава страны.

"Всего, по данным на 22 апреля, в стране зарегистрирован 7281 человек с положительным тестом на COVID-19 (плюс 558 за последние сутки), умерли 58 пациентов (плюс 3 за последние сутки)", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, всего за весь период с начала вспышки выздоровели и выписаны 769 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз коронавируса.

Отмечается, что с начала февраля в Беларуси проведено 114 тыс. 955 тестов на коронавирусную инфекцию.

Также БЕЛТА сообщает, что сегодня правительство временно запретило вывоз из Беларуси аппаратуры для кислородной терапии, искусственного дыхания или прочей терапевтической дыхательной аппаратуры.

Как сообщалось,  по состоянию на середину дня 22 апреля в мире зафиксировано 2 573 750 случаев коронавируса, из них 701 886 человек выздоровел и 178 564 умерли.

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Все по теме:

Беларусь, Минздрав, Коронавирус, Covid-19.
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