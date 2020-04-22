Российская нефть Urals подешевела почти на 6 долларов

Вслед за техасской нефтью WTI потерял в цене и баррель российской нефти марки Urals.

Российский сорт нефти Urals в Северо-Западной Европе во вторник, 21 апреля, подешевел на 5,92 доллара, до 11,59 доллара за баррель.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на агентство Argus.

Цена определена на условиях поставки cif (Cost, Insurance and Freight, в итоговую цену включены расходы на фрахт до порта назначения и страхование груза, которые берет на себя продавец) в Роттердам. Дешевле российская нефть стоила 1 апреля - 10,54 доллара за баррель (cif Роттердам), что стало минимальным значением с марта 1999 года.

На условиях поставки в Средиземноморье российская нефть стоит 12,09 доллара за баррель, цена упала на 5,17 доллара. Это стало минимальным значением с марта 1999 года, когда цена опускалась до 11,74 доллара за баррель.

Ценовые данные Argus официально используются Минфином для расчета экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. В мае поступления в бюджет с барреля нефти от экспортных пошлин будут менее 1 доллара, сообщал Минфин, исходя из средней цены Urals с середины марта по середину апреля в 19 долларов за баррель. При цене ниже 15 долларов экспортные пошлины обнуляются.

Утром 22 апреля сильным колебаниям подверглась цена на нефть сорта Brent: она опускалась ниже 16 долларов за баррель, вернувшись к значениям 1999 года. В XXI веке его минимальная цена в ходе торгов в Лондоне была зафиксирована 19 ноября 2001 года - 16,65 доллара.

После рекордного падения 1 апреля цена Urals в течение недели выросла почти вдвое. Свою роль сыграли заявления президента США Дональда Трампа и сообщения властей Саудовской Аравии о возобновлении переговоров о сокращении добычи в рамках нового соглашения ОПЕК+. В результате 9 апреля, во время первого дня видеоконференции участников ОПЕК+, Urals торговалась по 20,3 доллара за баррель.

В новом соглашении участвовали 23 страны, и им в конце концов удалось договориться о рекордном сокращении добычи: в мае-июне она должна снизиться примерно на 20 миллионов баррелей в сутки. Однако существенного влияния на рынок нефти в ближайшей перспективе это соглашение не оказало: цена на Brent после небольшого застоя в коридоре пошла вниз после сообщений о заполненности нефтехранилищ у всех основных производителей и потребителей.

20 апреля стоимость фьючерса WTI из-за переполненности хранилищ рухнула сначала до нуля, а затем и вовсе впервые в истории достигла отрицательных значений: котировки завершили торговую сессию на отметке минус 37,63 доллара за баррель.