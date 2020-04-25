Скачать
Суббота, 25.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Глава Минфина: Украина намерена вовремя погашать долговые обязательства
Глава Минфина: Украина намерена вовремя погашать долговые обязательства
Нефедов об увольнении: Это, конечно, не трагедия, но жаль
Нефедов об увольнении: Это, конечно, не трагедия, но жаль
Пидручный: Санитра не будет тренировать всю женскую сборную
Пидручный: Санитра не будет тренировать всю женскую сборную
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 26 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 26 апреля

Лукашенко о выборах: Мы их будем проводить по Конституции

Лукашенко о выборах: Мы их будем проводить по Конституции
14:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Александр Лукашенко подтвердил проведение президентских выборов в Беларуси не позднее 30 августа.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президентские выборы в республике переноситься не будут, и они должны состояться в соответствии с конституционными сроками.

"В отношении предстоящих в Беларуси президентских выборов. Тут можно однозначно сказать, что мы их будем проводить по Конституции, как я и обещал", - сказал в субботу Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

В соответствии с законодательством, очередные президентские выборы должны состояться не позднее 30 августа 2020 года.

Показуха и очковтирательство: Лукашенко высказался против ношения масок в школах

Лукашенко также отметил, что его предвыборная программа будет изложена в послании белорусскому парламенту и народу, традиционные сроки которого сместились из-за глобальной неопределенности в политике и экономике на фоне пандемии коронавируса.

"Один из вариантов - совместить его (послание - ред.) с предвыборной программой нынешнего президента, тем самым расширив и сделав более стратегическим. Это одна из идей. Я недавно буквально пришел к такой идее. Может быть, еще что-то появится", - сказал глава государства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Выборы, Беларусь, Александр Лукашенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Красивые поздравления с Днем дочери: стихи, проза, открытки
02 Причины появления прыщей на лице и теле
03 День дочери 2020: история и особенности праздника
04 Натуральные средства, которые помогут улучшить кровообращение
05 Выход Украины из карантина: план Кабмина
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ВОЗ: Выздоровление от коронавируса не гарантирует иммунитета
ВОЗ: Выздоровление от коронавируса не гарантирует иммунитета
Украинцев предупредили о похолодании
Украинцев предупредили о похолодании
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 25 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 25 апреля
Xiaomi готовит новую версию смарт-часов Watch Color
Xiaomi готовит новую версию смарт-часов Watch Color
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь