Лукашенко о выборах: Мы их будем проводить по Конституции

Александр Лукашенко подтвердил проведение президентских выборов в Беларуси не позднее 30 августа.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президентские выборы в республике переноситься не будут, и они должны состояться в соответствии с конституционными сроками.

"В отношении предстоящих в Беларуси президентских выборов. Тут можно однозначно сказать, что мы их будем проводить по Конституции, как я и обещал", - сказал в субботу Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

В соответствии с законодательством, очередные президентские выборы должны состояться не позднее 30 августа 2020 года.

Лукашенко также отметил, что его предвыборная программа будет изложена в послании белорусскому парламенту и народу, традиционные сроки которого сместились из-за глобальной неопределенности в политике и экономике на фоне пандемии коронавируса.

"Один из вариантов - совместить его (послание - ред.) с предвыборной программой нынешнего президента, тем самым расширив и сделав более стратегическим. Это одна из идей. Я недавно буквально пришел к такой идее. Может быть, еще что-то появится", - сказал глава государства.