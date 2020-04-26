Пандемия: число инфицированных коронавирусом в Беларуси превысило 10 тысяч

В Беларуси количество больных на Covid-19 растет, умерли 72 человека.

В Беларуси по состоянию на 6:00 26 апреля зафиксировали 10 463 случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Согласно приведенным данным, всего в Беларуси было проведено 147 525 тестов.

С начала эпидемии в стране от коронавируса скончались 72 пациента. Еще 1695 человек выздоровели и были выписаны из больниц.

По данным белорусских СМИ, по состоянию на субботу, 25 апреля, число инфицированных COVID-19 в Беларуси составляло 9 590 человек. Таким образом, за прошедшие сутки COVID-19 диагностировали у 873 жителей Беларуси.

Как сообщалось ранее, Беларусь сегодня - одна из немногих стран, которой практически не коснулись карантинные меры.

По состоянию на 24 апреля коронавирус в Беларуси был зарегистрирован у 8 022 человек.

По последним данным Worldometer, по состоянию на 26 апреля в мире зафиксировано 2 938 294 случая заражения коронавирусом, из них 203 796 летальных, 841 446 человек выздоровели.