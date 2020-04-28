Последствия диагноза COVID-19: В России церковник покончил с собой

Российский послушник московского подворья Троице-Сергиевой лавры Дмитрий Пелипенко, у которого обнаружили COVID-19, умер после попытки самоубийства.

Российский послушник московского подворья Троице-Сергиевой лавры Дмитрий Пелипенко, у которого обнаружили COVID-19, умер после попытки самоубийства.

Об этом сообщает Meduza, сайт подворья

После того, как у Пелипенко диагностировали COVID-19, он был госпитализирован в больницу.

В ночь на 24 апреля он выбил окно на первом этаже, вышел на улицу и сделал попытку суицида перед храмом на территории больницы. СМИ сообщалось, что Пелипенко поджег себя.

В то же время, протоиерей РПЦ Леонид Калинин рассказал, что послушника госпитализировали с ожогами 90% тела. Пелипенко поместили в реанимацию, медикам не удалось его спасти, он умер 26 апреля.

Как указано на сайте подворья, вероятно, причиной действий послушника стала "наличие душевной болезни", что подтверждается его лечением в психиатрической больнице за два года до вступления в обитель.

Факт наличия психического заболевания не был известен братии подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

За последние сутки в России подтверждено 6411 случаев новой коронавируснои инфекции.