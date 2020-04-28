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Последствия диагноза COVID-19: В России церковник покончил с собой

Последствия диагноза COVID-19: В России церковник покончил с собой
15:51 Сегодня Телеграф Украинская Правда

Российский послушник московского подворья Троице-Сергиевой лавры Дмитрий Пелипенко, у которого обнаружили COVID-19, умер после попытки самоубийства.

Российский послушник московского подворья Троице-Сергиевой лавры Дмитрий Пелипенко, у которого обнаружили COVID-19, умер после попытки самоубийства.

Об этом сообщает Meduza, сайт подворья

После того, как у Пелипенко диагностировали COVID-19, он был госпитализирован в больницу.  

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В ночь на 24 апреля он выбил окно на первом этаже, вышел на улицу и сделал попытку суицида перед храмом на территории больницы. СМИ сообщалось, что Пелипенко поджег себя.

В то же время, протоиерей РПЦ Леонид Калинин рассказал, что послушника госпитализировали с ожогами 90% тела. Пелипенко поместили в реанимацию, медикам не удалось его спасти, он умер 26 апреля. 

Как указано на сайте подворья, вероятно, причиной действий послушника стала "наличие душевной болезни", что подтверждается его лечением в психиатрической больнице за два года до вступления в обитель.

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Факт наличия психического заболевания не был известен братии подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. 

За последние сутки в России подтверждено 6411 случаев новой коронавируснои инфекции.

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Россия, Церковь, РФ, Коронавирус.
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