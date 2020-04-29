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Новый "рекорд": в Москве за сутки от Covid-19 умерло более 60 человек

Новый "рекорд": в Москве за сутки от Covid-19 умерло более 60 человек
06:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Сразу 67 инфицированных COVID-19 скончались в Москве за сутки.

За последние сутки в Москве умерло 67 человек, инфицированных коронавирусом, что стало максимальным суточным показателем, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом во вторник.

Таким образом, общее число жертв нового коронавируса в Москве достигло 546.

"У всех 67 скончавшихся за последние сутки пациентов с коронавирусом был подтвержден диагноз пневмония", - уточнил собеседник агентства.

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По данным на утро вторника, в Москве выявлено 48426 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 4130 пациентов вылечились.

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Москва, Россия, Коронавирус, Covid-19.
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