В российском Екатеринбурге предотвратили теракт

Национальный антитеррористический комитет (НАК) РФ сообщил, что в российском Екатеринбурге был предотвращен теракт.

В Чкаловском районе Екатеринбурга и пригородном Арамильском городском округе провели контртеррористическую операцию для ликвидации трех человек, готовивших теракт. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой УФСБ по Свердловской области, передает ТАСС.

"С 05:15 (03:15 по киевскому времени) 30 апреля 2020 года на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области правовой режим контртеррористической операции отменен. Контртеррористическая операция в Екатеринбурге Свердловской области завершена. При оказании сопротивления преступники получили ранения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что специальные меры и временные ограничения, введенные в период проведения КТО, снимаются.

Режим КТО был введен в ночь с 29 на 30 апреля. Национальный антитеррористический комитет сообщал, что ликвидированы трое человек, на месте проведения операции обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы.