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В России эвакуировали катафалк за неправильную парковку

В России эвакуировали катафалк за неправильную парковку
01:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: .fontanka.ru

В российском Всеволжске был эвакуирован катафалк за неправильную парковку.

Во Всеволжске (Ленинградская область, РФ) катафалк эвакуировали с кладбища за неправильную парковку.

Об этом сообщает "Фонтанка".

Инцидент произошел вечером, 28 апреля. Заявление об угоне машины с Лиственной улицы поступило в полицию вечером 29 апреля от владельца. Он рассказал, что припарковал свою "Газель" с надписью "Специальная" у Всеволожского кладбища и попросил гробовщиков присмотреть за машиной.

Когда он вернулся, автомобиля на месте не было. По словам очевидцев, его увёз эвакуатор. Водитель утверждает, что запрещающих парковку знаков на Лиственной улице нет.

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Он также сказал, что по документам "Газель" зарегистрирована как передвижная лаборатория. Позже выяснилось, что автомобиль эвакуировали за нарушение правил парковки.

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Россия, Полиция, РФ, Кладбище, Катафалк, Всеволжск.
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