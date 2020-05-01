В России эвакуировали катафалк за неправильную парковку

В российском Всеволжске был эвакуирован катафалк за неправильную парковку.

Во Всеволжске (Ленинградская область, РФ) катафалк эвакуировали с кладбища за неправильную парковку.

Об этом сообщает "Фонтанка".

Инцидент произошел вечером, 28 апреля. Заявление об угоне машины с Лиственной улицы поступило в полицию вечером 29 апреля от владельца. Он рассказал, что припарковал свою "Газель" с надписью "Специальная" у Всеволожского кладбища и попросил гробовщиков присмотреть за машиной.

Когда он вернулся, автомобиля на месте не было. По словам очевидцев, его увёз эвакуатор. Водитель утверждает, что запрещающих парковку знаков на Лиственной улице нет.

Он также сказал, что по документам "Газель" зарегистрирована как передвижная лаборатория. Позже выяснилось, что автомобиль эвакуировали за нарушение правил парковки.