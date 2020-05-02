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В России на крупной плавбазе произошел взрыв, есть погибшие

В России на крупной плавбазе произошел взрыв, есть погибшие
09:48 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

На крупной российской плавбазе "Всеволод Сибирцев" на Находкинском судоремонтном заводе произошел взрыв газа, в результате чего погиб человек.

На крупной российской плавбазе "Всеволод Сибирцев", которая находится на Находкинском судоремонтном заводе, произошло возгорание и взрыв газа.

Об этом сообщают российские СМИ. 

По данным МЧС РФ, возгорание произошло во время сварочных работ. При этом "открытого горения не было".

Задымление обнаружили в трюме судна. В МЧС также сообщили о пострадавших, но не уточнили их количество.

Российские СМИ со ссылкой на Морской спасательно-координационный центр (МСКЦ) во Владивостоке пишут, что на территории плавбазы взорвался газовый баллон.

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Возгорание, предположительно, произошло во время сварочных работ, но без "открытого горения". Задымление обнаружили в трюме судна. В результате пострадали люди.

"Один человек, это сварщик, погиб. Еще одна женщина пострадала, она госпитализирована", - сообщил руководитель компании "Доброфлот" Александр Ефремов.

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Пожар, Россия, Взрыв, Всеволод Сибирцев.
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