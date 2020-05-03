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Бывший советник Путина раскрыл детали осеннего совещания властей РФ

Бывший советник Путина раскрыл детали осеннего совещания властей РФ
01:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

По словам экс-советника Путина, президент РФ тогда открыто сказал, что его интересует здоровье ближайшего окружения, но его совсем не интересует здоровье граждан России и ближайших стран.

Бывший советник президента РФ Владимира Путина, российский экономист, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов рассказал о реакции властей РФ на пневмонию, которая была осенью 2019 года.

В авторской программе главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман Илларионов заявил, что Путин еще в ноябре прошлого года призвал свое ближайшее окружение вакцинироваться.

"Пневмонию, которая гуляла по России и Украине осенью прошлого года, сопровождал довольно сильный насморк... Эпидемия пневмонии была тяжелой по сравнению с тем, что случается обычно. И, как обычно, мы увидели реакцию власти, Кремля. На совещании, которое Путин проводил с руководством правительства и администрацией, если не ошибаюсь, 11 ноября 2019 года, он прямо сказал своему ближайшему окружению: "Надо немедленно вакцинироваться. А тот, кто не вакцинировался (это Дмитрий Медведев), совершил самоубийство", – сказал Илларионов.

Он считает, что "Путин публично, открыто сказал, что его интересует здоровье ближайшего окружения, но его совсем не интересует здоровье граждан России и ближайших стран".

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"То есть, он призвал вакцинироваться тех, кто с ним общался, но ни он, ни органы здравоохранения Российской Федерации не сделали ни одного предупреждения для граждан России о том, что в стране бушует эпидемия пневмонии и что людям надо защищаться", – пояснил экс-советник Путина.

Он отметил, что тогда была пневмония без кашля, которая сопровождает заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

По состоянию на 2 мая в России зарегистрировано более 124 тыс. случаев заболевания COVID-19, умерли 1222 человека. Среди заболевших – премьер-министр Михаил Мишустин и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев.

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Россия, РФ, Владимир Путин, Коронавирус, Андрей Илларионов.
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