Немецкие солдаты на плакате к 9 мая: В МИД прокомментировали конфуз в РФ

Через 75 лет после падения режима Адольфа Гитлера, РФ всё ещё с привязанностью относится к нацизму.

Через 75 лет после падения режима Адольфа Гитлера, Россия всё ещё с привязанностью относится к нацизму. Об этом в соцсети Twitter написал заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок, комментируя конфуз с плакатом к 9 мая в России.

"Подлинная логика России о "друзьях и врагах" во Второй мировой войне проистекает из пакта Молотова-Риббентропа. Вот почему спустя 75 лет после падения гитлеровского режима россияне по-прежнему бессознательно привязаны к нацизму. И это не единичная путаница, а скорее диагноз...", — написал дипломат.

Отметим, ранее СМИ сообщили о том, что в российском городе Таганроге на баннере, подготовленному к юбилейному празднованию 9 мая, были изображены немецкие солдаты.

Фото солат, как и сам плакат, Божок также опубликовал в своём аккаунте.

Как сообщалось, ранее Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался участвовать в церемонии завершения Второй мировой войны в Берлине 2 мая совместно с представителями России.