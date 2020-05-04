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Понедельник, 04.05.2020
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Пандемия COVID-19: В РФ второй день подряд выявляют более 10 тыс новых случаев заражения

Пандемия COVID-19: В РФ второй день подряд выявляют более 10 тыс новых случаев заражения
15:25 Сегодня Телеграф УНИАН

Общее число инфицированных выросло до 145 268 человек.

По состоянию на утро 4 мая в России зафиксировано 10 581 новых случаев коронавирусной инфекции, на 52 меньше, чем днем ранее.

Общее число инфицированных выросло до 145 268 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Наибольшее число заболевших в Москве — 5795, Подмосковье — 803, Петербурге — 317.

Эпидемия COVID-19: Во Франции за сутки - 308 больных с коронавирусом

За прошедшие сутки умерли 76 человек, у которых был подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция". За весь период распространения коронавируса в России умерли 1356 человек.

Выздоровели 18 095 человек (+1456 человек за прошедшие сутки).

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Россия, РФ, Коронавирус.
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