Россия вошла в пятерку стран по числу заразившихся коронавирусом

Россия вошла в топ-5 стран по числу заразившихся коронавирусом, количество заболевших превысило 165 тысяч.

Россия по состоянию на среду, 6 мая, обошла Германию и заняла пятое место в мире по числу официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом. В стране, по официальным данным, заболели 165 929 человек

Четвертый день подряд в России суточный прирост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией превышает 10 тыс. человек, по общей сумме диагнозов (165,9 тыс.).

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 10 559 в 82 регионах, в том числе выявлено активно 4314 (40,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в среду.

Нарастающим итогом всего по России зарегистрировано 165 929 случаев (+6,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Согласно данным Университета Джона Хопкинса, в Германии в настоящий момент 167,0 тыс. случаев Covid-19, во Франции 169,6 тыс.

В Москве за последние сутки зафиксировано 5 858 новых случаев, таким образом, общее число диагнозов в столице выросло до 85 973 (+7,3%).

Еще 829 диагнозов поставлено за минувшие сутки в Московской области, 312 - в Санкт-Петербурге.

За последние сутки в России умерли 86 человек с коронавирусом, из них 50 - в Москве. За весь период умерло 1537 человек.

Выписано за минувшие сутки 1462 человек, из них 588 - в Москве. За весь период выздоровело 21 327 человек.