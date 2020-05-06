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В Омске медработники подхватили коронавирус, стоя в очереди на тестирование

В Омске медработники подхватили коронавирус, стоя в очереди на тестирование
03:54 Сегодня Телеграф УНИАН

В Омске главврач уволился после того, как сотрудники клиники инфицировались COVID-19 в очереди во время тестирования на вирус.

В российском Омске главный врач горбольницы № 1 имени Кабанова Георгий Соболев уволился по собственному желанию после того, как сотрудники клиники выстроились в огромную очередь перед больницей, чтобы пройти проверку на COVID-19.

Министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова заявила, что Соболев "не смог уберечь свой коллектив и не смог принять нужные меры эпидемической безопасности", сообщают российские СМИ.

4 мая горбольницу закрыли на двухнедельный карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции. Внутри остались 417 пациентов и медики, количество которых не уточняется.

Вечером того же дня сотрудников больницы попросили пройти тест на коронавирусную инфекцию. Медики и их родственники выстроились у больницы в очередь, не соблюдая дистанцию. Медперсонал, а также беременные женщины и дети стояли в очереди не меньше часа.

Затем руководство больницы пустило сотрудников в приемное отделение. В местном Минздраве заявили, что вмешались в ситуацию после того, как увидели сообщения СМИ об очереди.

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Вспышка COVID-19 в клинике началась в пульмонологическом отделении. 3 мая одна из медсестер первой сдала положительный тест на COVID-19.

Сейчас коронавирус выявили у 16 сотрудников больницы: у четверых врачей и 12 специалистов младшего и среднего звена. 15 пациентов этого отделения, у которых также обнаружили коронавирус, и несколько медиков перевезли в больницу № 11. Само отделение пульмонологии продезинфицировали. Здесь остался один пациент, который сдал отрицательный тест на COVID-19.

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В Омской области по состоянию на 5 мая коронавирус обнаружили у 191 человека, в том числе у 165 человек в Омске. В регионе умерли пятеро человек с COVID-19, еще 42 человека выздоровели.

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Россия, Омск, Коронавирус, Covid-19.
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