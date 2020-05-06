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Франция выходит из карантина: правительство подготовило стратегию

Франция выходит из карантина: правительство подготовило стратегию
02:23 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Публичные религиозные церемонии во Франции могут позволить в конце мая.

Во Франции публичные религиозные церемонии можно будет проводить с 29 мая.

Это предусмотрено в подготовленной правительством национальной стратегии выхода из карантина, которая будет действовать с 11 мая.

На следующей неделе во Франции планируют разрешить работу магазинов, постепенно будет возобновляться обучение в общеобразовательных учреждениях.

Но кинотеатры, театры, выставочные центры, пляжи, крупные торговые центры, рестораны, кафе и бары будут оставаться закрытыми до конца мая. Решения о возобновлении их работы будут приниматься согласно оценке ситуации относительно динамики эпидемии.

Публичные мероприятия по количеству больше 5 тыс. человек могут быть разрешены только после 31 августа.

Во Франции первый этап карантина будет длиться до 11 мая. Далее, согласно национальной стратегии выхода из карантина, он в облегченном режиме будет продлен до 2 июня. При этом чрезвычайное санитарное положение будет длиться до 24 июля.

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С 11 мая будут разрешены публичные мероприятия в присутствии не более 10 человек. На церемонии захоронений могут собираться до 20 человек.

Сейчас граждане обязаны находиться на "домашнем" карантине и покидать дома только по крайней надобности, что четко определено правилами и потребностями. На каждый выход надо лично заполнять специальный бумажный сертификат или активизировать онлайн QR-код с указанием персональных данных, адреса пребывания во время карантина, даты и времени оставления места жительства.

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Как сообщалось, в мире количесво случаев коронавируса превысило 3,6 млн. Умерли 252 420 пициентов, выздоровели более 1,2 млн. 

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Франция, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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